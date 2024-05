Inter, pillola dura da mandare giù: triste addio alla Pinetina | Cessione necessaria per riempire le casse

Addio improvviso in casa nerazzurra, con il grande nome che sarà il sacrificato della sessione di trasferimenti estiva.

In casa Inter non c’è un attimo di tregua. Dopo aver festeggiato la vittoria dello scudetto, il 20esimo nella storia del club meneghino, che è valso la seconda stella, le attenzioni della dirigenza sono già rivolte al futuro. La società ha intenzione di puntellare ulteriormente una rosa già molto forte e di grande valore, in modo da provare a competere il prossimo anno anche per la Champions League.

Allo stesso modo però andranno fatte delle valutazioni importanti su alcuni elementi facenti parte dell’attuale organico, anche di alto livello. Tra rinnovi di contratto e bilancio societario, ci saranno anche delle esigenze per quanto riguarda il mercato in uscita. In particolar modo rischia di diventare necessario il sacrificio di un grande nome, in modo da andare a riempire le casse societarie e rientrare con il bilancio, andando così ad avere un maggior margine di manovra in entrata.

E’ per questo motivo dunque che l’ad Beppe Marotta e gli altri dirigenti hanno fatto una specie di selezione in questo senso, e dopo aver riflettuto a lungo hanno deciso di optare per la cessione di questo giocatore, che ha già mandato in lacrime i tifosi e tutti gli addetti ai lavori, i quali non potranno ammirarlo con la casacca nerazzurra.

Ecco chi lascia i nerazzurri

Per il prossimo anno il reparto offensivo nerazzurro accoglierà un nuovo nome, ovvero Mehdi Taremi, preso a parametro zero dal Porto. A completare l’attacco con lui, Lautaro Martinez e Marcus Thuram poi dovrebbe esserci un giovane di belle speranze di proprietà nerazzurra.

Stiamo parlando di Valentin Carboni, talentino argentino al momento in prestito al Monza, club in cui si è messo in mostra nella stagione attuale. Tuttavia quanto è saltato fuori dalle ultime indiscrezioni ha parlato di un cambio di piani della società meneghina, e il 19enne adesso pare essere tra i maggiori indiziati a lasciare la Beneamata.

Da pilastro del futuro a sacrificio eccellente

Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Gazzetta.it, nel caso in cui arrivasse una proposta sui 30 milioni di euro, l’Inter potrebbe cedere il proprio gioiellino, andando così ad incassare una somma importante di denaro e mettere a bilancio una ricca plusvalenza.

Una novità dunque che di sicuro non farà piacere ai tifosi, che riponevano nel calciatore classe 2005 le speranze di un futuro roseo.