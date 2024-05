Con lui è rinato ma questo non basta: Tudor, dopo pochi mesi c’è già l’addio | Chiusa in anticipo l’avventura alla Lazio

Nonostante le buone cose che sta facendo sotto la nuova guida tecnica, il top player laziale lascerà comunque la Capitale a fine stagione.

Da quando Maurizio Sarri se n’è andato dalla Lazio, dando le dimissioni, e sulla panchina è arrivato Igor Tudor, qualcosa sembra essere cambiato dalle parti di Formello. I calciatori giocano in maniera molto più convinta e decisa, e, seppur non brillando particolarmente dal punto di vista del gioco, la squadra è tornata ad ottenere risultati positivi, rientrando così in corsa per un piazzamento europeo.

Allo stesso tempo poi il tecnico croato è riuscito a rivitalizzare diversi elementi della rosa, che prima del suo approdo sulla sponda biancoceleste della Capitale sembravano essere ai margini del progetto. La loro rinascita dunque è stata fondamentale per la compagine laziale, che adesso spera di chiudere al meglio la stagione.

In particolare tra i giocatori che sono totalmente rinati con l’ex allenatore di Marsiglia ed Hellas Verona ce n’è uno che fino all’addio di Sarri è sembrato un vero e proprio oggetto misterioso, mentre oggi è quasi un perno fondamentale degli Aquilotti. Ciò nonostante però questo se ne andrà comunque dalla Lazio con largo anticipo, lasciando un po’ di amaro in bocca ai tifosi e a tutto l’ambiente.

Destino segnato per lui

In estate il club di Claudio Lotito aveva presentato come fiore all’occhiello della propria campagna acquisti Daichi Kamada, preso a parametro zero. Il centrocampista giapponese però sotto la guida di Maurizio Sarri non è riuscito mai ad imporsi, al contrario di quanto sta accadendo nella gestione Tudor.

Per questa ragione dunque nel corso delle ultime settimane è cominciata a circolare con una certa insistenza la possibilità di un suo prolungamento. Il contratto del 27enne scade a giugno, ma lo stesso calciatore può far valere un’opzione in suo favore entro il 30 maggio che allunghi questa data di altri tre anni. Ma al netto di tutte le voci e di questa clausola, l’addio alla Lazio pare essere comunque l’opzione più probabile.

Non mancano le opzioni per il suo futuro

Qualora decidesse di non prolungare con la Lazio, per Kamada le opportunità di accasarsi in un altro club non mancano di certo.

Secondo alcuni rumors di mercato il Crystal Palace sarebbe fortemente interessato a lui, ma allo stesso tempo circola anche una voce riguardante la Juventus, bisognosa di innesti in mezzo al campo.