All-in di Marotta per la Champions League: 100 milioni di euro per vincere tutto | Ecco il piano del ds nerazzurro

Marotta studia i colpi per puntare alla Champions League: all’Inter servono 100 milioni per vincere tutto.

Non solo parametri zero per Giuseppe Marotta. Il ds campione d’Italia ha già regalato infatti all’Inter due colpi importantissimi senza sborsare un euro (commissioni e stipendi a parte), ossia Zielinski dal Napoli e Taremi dal Porto.

Due acquisti che andranno a dare una mano ai titolari, per farsi trovare pronti in tutte le competizioni, le tante che aspettano i nerazzurri il prossimo anno. Ma per fare il salto di qualità e tornare a vincere anche fuori dall’Italia, l’Inter studia una serie di colpi importanti dove stavolta ci sarà da mettere mano al portafogli in maniera piuttosto sostanziosa.

Marotta in questo momento avrebbe in mente una tripletta da sogno, con Inzaghi che negli scorsi giorni avrebbe chiesto al suo ds di non privarsi nemmeno di un calciatore che ha condotto l’Inter quest’anno allo Scudetto. Ecco i piani del dirigente ex Juventus.

Marotta e la sua tripletta da 100 milioni

Come riportato in queste ore da Calciomercato.com, l’Inter si prepara al quadruplo impegno della prossima stagione, Champions League, Mondiale per Club, Campionato e coppa Italia. Lo fa progettando un’estate piena di colpi, mentre Marotta avrebbe già adocchiato i rinforzi necessari per tornare ad essere competitivi in Europa.

Secondo quanto si apprende, l’Inter avrebbe messo gli occhi su un giocatore per reparto, tra difesa centrocampo e attacco. Calciatori di prospettiva che dovranno dare una mano ai titolari e magari diventare protagonisti con il proseguo della stagione. Ecco la lista della spesa di Marotta per l’estate, da 100 milioni di euro.

Inter: Bento, Buongiorno e Gudmundsson per la Champions League

La lista della spesa dell’Inter inizia con il portiere: Bento. Il brasiliano, messosi in mostra con la nazionale verdeoro potrebbe arrivare in Italia per un costo contenuto, circa 20 milioni di euro. Il secondo acquisto che sogna Marotta è invece Buongiorno, fortissimo centrale del Torino che ha però una valutazione molto alta, sui 40 milioni di euro – oltre alla concorrenza spietata dei top club di Serie A.

Infine c’è Gudmundsson, pupillo di Marotta, che costa circa 40 milioni. Un totale di 100 milioni dunque per tre giocatori, con il sogno Zirkzee sempre alla finestra. Difficile però che l’Inter, nonostante le richieste di Inzaghi, riesca ad acquistare tali giocatori a tali cifre senza effettuare uscite.