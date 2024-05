Semifinale Playoff Serie B, Palermo-Venezia: al via la vendita libera dei biglietti, lunghe attese anche su Vivaticket (FOTO)

Alle 12.30 ha avuto il via la vendita libera dei biglietti per assistere alla semifinale di andata tra Palermo e Venezia. Oltre alle rivendite autorizzate fisiche, come bar o ricevitorie, anche il sito Vivaticket è stato preso d’assalto dai tifosi rosanero. Entrando sul portale, infatti, gli utenti dovranno aspettare in coda per oltre un’ora.

Semifinale Playoff Serie B, Palermo-Venezia: al via la vendita libera dei biglietti, tanti tifosi in coda (FOTO)