Alle 12.30 ha avuto il via la vendita libera dei biglietti per assistere alla semifinale di andata tra Palermo e Venezia. In tanti i tifosi rosanero in coda nelle rivendite autorizzate per accaparrarsi un biglietto. Solo un giorno e mezzo di tempo per gli appassionati rosanero (non abbonati, ndr) che vorranno essere presenti in quella che si preannuncia un’altra sfida infuocata.

Semifinale Playoff Serie B, Palermo-Venezia: al via la vendita libera dei biglietti, tanti tifosi in coda (FOTO)

Playoff Serie B Palermo-Venezia: venduti già 17.486 biglietti