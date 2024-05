Il Palermo con la vittoria contro la Sampdoria per 2-0 si è assicurato l’accesso in semifinale dove lunedì incontrerà il Venezia per la gara di andata. Alle 10 di questa mattina ha avuto il via la vendita dei biglietti con prelazione per gli abbonati e come rende noto il club sono già stati venduti 17.486 biglietti.

