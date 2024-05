Palermo-Sampdoria: sui social il sostegno di alcuni ex rosa durante il match (FOTO)

Un momento di grande entusiasmo per il Palermo e i suoi tifosi, con un sostegno che arriva non solo dagli spalti ma anche da ex giocatori che hanno lasciato un segno nel club.

Nel corso di Palermo-Sampdoria, infatti, Josip Ilicic e Amauri si sono uniti virtualmente per supportare la squadra durante questi momenti cruciali e lo hanno dimostrato attraverso i propri social.

L’immagine di Ilicic che segue il match da casa, con il premio di giocatore della settimana di Champions League ben in vista, simboleggia non solo il suo attaccamento al Palermo ma anche il modo in cui gli ex giocatori continuano a vivere le emozioni del calcio, celebrando i successi passati e tifando per nuovi traguardi. Per quanto riguarda Amauri ha pubblicatro sulle proprie stories un video della curva gremita.

Da aggiungere anche la presenza in Curva Nord di Mario Alberto Santana a sostenere i rosanero insieme ai tifosi.

Palermo-Sampdoria: Santana in Curva Nord in mezzo ai tifosi durante il match (FOTO)