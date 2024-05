Playoff serie B, Mauro: «Cremonese e Venezia hanno qualcosa in più»

Intervistato a “La Gazzetta del Sud” l’ex giocatore Massimo Mauro ha parlato in merito ai playoff di serie B e sul Catanzaro.

Ecco le sue parole:

«È stato un campionato meraviglioso. L’80% delle volte il Catanzaro ha giocato bene, ha vinto sempre con merito e con un calcio divertente, ha segnato gol bellissimi ed è stato bello da guardare anche in fase difensiva, come riconquista la palla. Vivarini è l’artefice di una squadra che ha dominato la C e sta facendo cose mirabolanti in B e la nostra è una società gloriosa con una proprietà che ha costruito con un po’ di tempo e tanta saggezza, qualcosa di importante. Questo dovrebbe bastare, ma è logico che i tifosi sognino la Serie A, a patto di non dimenticare il percorso che ci ha portati qui, del quale sono molto soddisfatto visto che, da sportivo, so bene quanto sia difficile vincere. Perché una storia duri bisogna apprezzare ciò che l’ha permessa, anche se il risultato ovviamente è importantissimo».

«Partita insidiosa, giocare da favoriti è sempre più difficile, ma il Catanzaro ha la consapevolezza delle squadre più forti, non ha mai sottovalutato l’avversario e io mi aspetto faccia una grande gara. Playoff? Cremonese e Venezia hanno qualcosa in più nella struttura di squadra, non nel gioco perché onestamente, su questo piano, il Catanzaro è stato migliore anche di Parma e Como. Tuttavia i playoff sono un mini-torneo in cui devi essere al 100% in tutti i sensi. Penso che il Venezia meriti la finale. Un epilogo fra Venezia e Catanzaro sarebbe il top».