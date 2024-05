Serie B, Playoff e Playout: 80mila spettatori in tre gare, Palermo-Sampdoria al secondo posto

Il post-season di Serie B continua a dimostrarsi un evento di grande attrazione, non solo per gli appassionati di calcio ma anche in termini di affluenza agli stadi. Il totale di quasi 80.000 spettatori per tre partite durante la settimana evidenzia il forte interesse del pubblico.

È particolarmente notevole che la partita più seguita sia stata quella tra Bari e Ternana, uno spareggio per evitare la retrocessione in Serie C, con un totale di 33.308 biglietti venduti è stato battuto il record stagionale di tutto il campionato. Solo al secondo posto la gara del primo turno playoff Palermo-Sampdoria.

Ecco i dati:

Bari-Ternana, 33.308

Palermo-Sampdoria, 32.730

Catanzaro-Brescia, 12.730