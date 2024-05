Binda: «Palermo-Sampdoria? Mi è sembrato di rivedere la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus»

Intervistato da “Telenord” nel corso di Forever Samp il giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato l’eliminazione della Sampdoria dopo la sconfitta contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Mi è sembrato di rivedere la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, con la prima data favorita, con giocatori giovani ed in piena forma contro una Juventus non brillantissima. Le stesse premesse c’erano per Palermo e Sampdoria perché il Palermo non veniva da un buon momento, la Samp arrivava a questa partita con più brillantezza ed entusiasmo. E invece come per la finale di Coppia Italia, questa partita è sfuggita ai pronostici. Il Palermo l’ha meritata sicuramente questa vittoria».

«Il progetto più logico sarebbe quello della continuità. La Samp ha una base solida per ripartire anche se molti giocatori partiranno. Tutto ruota intorno alla situazione societaria ed a questo piano di ristrutturazione del debito che ha vincolato la società anche quest’anno a fare un mercato di idee e non di investimenti. Io interpreto le parole di Pirlo come se un anno senza avere la possibilità concreta di vincere, riporta Sampdorianews.net, lui potrebbe non sentirsela. Io penso che abbia fatto un grande lavoro e che la vera gavetta l’ha fatta quest’anno a Genova. O ci sono delle proposte, o lui vuole capire dalla società quali aspettative ci sono per l’anno prossimo».

«Gastaldello è un allenatore giovane che ha maturato già qualche esperienza a Brescia e per lui allenare la Sampdoria sarebbe una delle massime aspirazioni in questo momento. Poi immagino che lui abbia mantenuto un ottimo rapporto con la piazza. Poi dipende dalle strategie della società. Di sicuro adesso c’è la ricerca del direttore sportivo ed il budget sul piatto per il direttore sportivo è notevole. Non cercano figure marginali. So che hanno un budget importante per la Serie B. Questo mi fa anche pensare che Pirlo avrà le rassicurazioni necessarie. Sarebbe un bruttissimo segnale se Pirlo dovesse andarsene».