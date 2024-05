City Group, il Lommel in finale playoff per la promozione: il “Good luck” di Gomes e di tutte le squadre del gruppo (VIDEO)

In Pro League, seconda categoria belga, è giunto il momento del playoff per la promozione/retrocessione. Oggi andrà in scena la sfida d’andata tra Lommel e Kortrijk al Soeverein Stadion, calcio d’inizio alle 19:15, mentre il ritorno è in programma domenica 26 maggio.

Dopo aver chiuso in quarta posizione il campionato, il Lommel ha battuto 2-1 il Deinze nella finale di ritorno dei playoff di seconda divisione belga e sogna adesso la promozione. Il Kortrijk arriva dalla sconfitta per 1-3 con il Royal Cherleroi, ma ha concluso il terzo girone della post season di Pro League in terza posizione, appena un punto sopra il Molenbeek, guadagnandosi la possibilità di giocarsi la permanenza nella massima categoria.

Sui social il Lommel ha pubblicato un video in cui tutti i club appartenenti alla galassia City Group, rappresentate da un singolo calciatore, hanno mandato un messaggio in vista della gara che vale la promozione. Il messaggio per il Palermo lo ha mandato Claudio Gomes.

Ecco la clip:

