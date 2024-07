Palermo, UFFICIALE: ceduto Fella alla Cavese

Il Palermo ha ceduto Fella alla Cavese. Il calciatore era in uscita e adesso ripartirà dalla serie C. Il calciatore è stato acquistato a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. A renderlo noto è la stessa Cavese mediante la seguente nota:

“La Cavese 1919 comunica di aver acquisito, in prestito dal Palermo FC con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive dell’attaccante Giuseppe Fella.

Nato l’11 agosto 1993 a Salerno, è per lui un ritorno nella città dei portici, essendo stato protagonista nella stagione 2017/18 della vittoria dei Play Off di Serie D con ben 32 gare ed 11 reti.

L’anno successivo in Lega Pro con gli aquilotti furono sempre 11 le reti in 30 presenze.

Una lunga carriera tra i professionisti indossando le maglie di Melfi, Bassano, Siena, Monopoli, Avellino, Palermo con oltre 300 gare all’attivo ed 80 gol.

Lo scorso anno 5 marcature nelle 34 gare disputate con il Latina nel Girone C della Serie C Now”.