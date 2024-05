Grande attesa per le doppia semifinale playoff di serie B tra Palermo e Venezia.

Lunedì 20 i rosanero affronteranno i lagunari per la gara di andata, mentre il 24 maggio in programma il ritorno al Penzo di Venezia. E proprio in quella occasione sarà presente anche il numero uno della società Duncan Niederauer, accompagnato dalla moglie.