Catanzaro in semifinale Playoff, Iemmello: «Stiamo vivendo un sogno»

Intervistato da “Sky Sport” Pietro Iemmello, protagonista assoluto con due gol e un assist che ha permesso al Catanzaro di vincere sul Brescia e andare in semifinale, ha rilasciato le seguenti parole:

«Più passano gli anni, più mi sento meglio. Il fatto di essere nella mia città mi dà una responsabilità in più. Noi stiamo vivendo un sogno. Catanzaro ha trascorso 17 anni in Serie C con fallimenti e difficoltà… e ora ci stiamo giocando i playoff per la Serie A. È incredibile».