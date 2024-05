Flachi: «La Sampdoria ha subito l’ambiente caldo del Barbera»

L’ex calciatore della Sampdoria, Francesco Flachi, intervenuto in diretta durante Forver Samp su Telenord ha commentato la sconfitta della squadra di Pirlo al Barbera contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«La squadra essendo anche giovane era un po’ priva di personalità, si poteva quindi immaginare che un ambiente caldo come quello di Palermo potesse subire un po’ del calore della gente, la partita importante. Le speranze c’erano da parte di tutti, ma bisogna essere anche realisti; se andiamo a vedere, come squadra, come personalità, come carattere, la Sampdoria ha sempre fatto fatica. Si sperava nelle singole giocate e invece anche ieri sera sono stati chiusi bene, riporta Sampdorianews.net, ma soprattutto hanno fatto poco e niente per cercare di portate a casa una vittoria. Queste partite ci devono essere giocatori di personalità e sono mancati. Noi veniamo da un calcio diverso. C’erano anche delle situazioni dove i nostri allenatori sapevano dove andavano. Bisogna anche essere bravi a gestire la partita. Mi sembra che in questo calcio non ci sia più quella teoria di prevenire e poi andare. Secondo me ci sono delle situazioni che bisogna saper leggere e praticare».