Fabio Quagliarella, ex calciatore tra le altre anche della Sampdoria, è intervenuto negli studi di “Sky Sport” esprimendosi sui playoff di serie B e sull’eliminazione dei doriani dopo la sconfitta a Palermo.

Ecco le sue parole:

«Dispiace che la Sampdoria sia fuori dai playoff, ho sentito dire che il progetto vede di tornare in A in 3-5 anni. Mi auguro che ciò avvenga prima, per i tifosi e per la piazza»