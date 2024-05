Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, le quote dei bookmakers

Il Palermo si prepara a sfidare il Venezia in un match cruciale per la corsa alla Serie A, dopo aver dominato la Sampdoria grazie a una brillante prestazione di Diakite, autore di due gol decisivi. I rosanero, galvanizzati da questo successo, tornano in campo determinati a proseguire il loro cammino verso la massima serie.

Il Venezia, terza forza del campionato di Serie B, arriva all’appuntamento con la sicurezza data dal proprio fattore campo. I lagunari hanno sfiorato la promozione diretta nello scontro con il Como e contano su un Pohjanpalo in forma smagliante, capace di fare la differenza in ogni partita. Con 13 vittorie in 19 gare casalinghe, il Venezia si presenta come un avversario ostico, anche se uno dei pochi KO casalinghi è avvenuto proprio contro il Palermo.

La partita promette emozioni forti, con la regola che in caso di parità nel risultato aggregato tra andata e ritorno, passerà in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari né rigori. Questo elemento aggiunge ulteriore tensione alla sfida, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza di ogni singolo gol e di ogni azione.

Il pubblico rosanero sarà certamente un fattore, pronto a sostenere i propri beniamini in questo decisivo appuntamento. La squadra di Mignani, forte della recente prestazione contro la Sampdoria, cercherà di sfruttare al massimo l’entusiasmo e la carica dei tifosi per superare il Venezia e avvicinarsi ancora di più al sogno della Serie A.

