Ci spiace, ma dobbiamo sacrificarti: clamoroso in casa Juve | Costretti a venderlo per 30 milioni di euro

Notizie tristi e piacevoli allo stesso tempo per i tifosi juventini, che vedranno la partenza di due top per finanziare la campagna acquisti.

La Juventus ha intenzione di potenziare nel miglior modo possibile la rosa attuale per tornare competitiva. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il club torinese vuole prendere un grande nome per ogni reparto, in modo da avere una squadra già pronta e in grado di aprire un lungo ciclo di successi.

Le qualificazioni alle prossime nuove edizioni di Champions League e Mondiale per Club hanno portato diversi introiti alla società, i quali saranno reinvestiti come detto per una fastosa campagna acquisti. Tuttavia per far sì che il progetto della dirigenza vada in porto servirà anche altro denaro fresco, il quale dovrebbe arrivare da alcune cessioni eccellenti.

Più nel dettaglio sembra che ai piani alti della Continassa si sia deciso di dare il benservito a due top player assoluti, i quali da perni per il futuro della Vecchia Signora si sono ritrovati tutto ad un tratto con le valigie in mano. Un duro colpo dunque per il popolo bianconero, che dalla felicità per un mercato in entrata di livello deve incassare subito questa batosta.

Addii tristi in casa bianconera

Il primo indiziato a lasciare la Juventus e portare soldi freschi nelle casse del club è Matias Soulé. L’attaccante argentino, esploso del tutto a Frosinone quest’anno, ha parecchi estimatori. L’idea della Vecchia Signora sembrava quella di puntare su di lui, ma le tante sirene sul ragazzo stanno convincendo il club a lasciarlo andare.

Sarebbero almeno 30 i milioni di euro che incasserebbero i bianconeri con la sua cessione. Una cifra importante, che consentirebbe come detto alle Zebre di prendere un grande nome per il nuovo progetto. L’altro big pronto ad andarsene se vogliamo ha destato ancora più tristezza nella piazza, visto che anche lui come Soulé è cresciuto nel settore giovanile juventino.

Un altro giovane lascia Torino con Soulé

Oltre all’esterno classe 2003, anche il giovane difensore olandese con passaporto spagnolo Dean Huijsen potrebbe essere ceduto dalla Juventus, permettendo di ottenere un altro tesoretto importante, ancora una volta sui 30 milioni.

Il ragazzino nato nel 2005 e che al momento si trova in prestito alla Roma piace a tanti club in giro per l’Europa, su tutti il Borussia Dortmund, e con una proposta allettante il suo addio potrebbe consumarsi senza troppi problemi.