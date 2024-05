Giuntoli legge la PEC incredulo: offerta da 40 milioni di euro | Convocata una riunione urgente alla Continassa

Brutte notizie in casa juventina, visto che un top player è finito nel mirino di un club che si è già fatto avanti con una grande proposta.

La stagione è ormai sempre più vicina alla sua conclusione, e di conseguenza le società, specialmente quelle che non hanno più nulla da chiedere al campionato, stanno già iniziando a programmare il futuro. Tra queste di sicuro troviamo la Juventus, che dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, e aver conquistato la Coppa Italia, sta guardando avanti, consapevole che avrà un nuovo allenatore il prossimo anno dopo la cacciata di Max Allegri.

Oltre al tema riguardante la panchina però ci sarà tanto da fare anche per quanto concerne la rosa. Diversi volti nuovi arriveranno sotto la Mole nella prossima sessione estiva di mercato, ma allo stesso tempo sono tanti anche coloro che lasceranno la Vecchia Signora per cominciare una nuova esperienza. La paura per i tifosi e per tutto l’ambiente però è quella di perdere quegli elementi che in questa stagione si sono distinti in maniera particolare.

E il primo campanello d’allarme in questo senso è arrivato pronto nelle scorse ore. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli infatti ha ricevuto una importante comunicazione che vede un’offerta di ben 40 milioni di euro per un top player juventino. Una riunione urgente dunque è stata convocata alla Continassa, dove si deciderà il futuro del calciatore in questione.

Trema la Vecchia Signora

Uno dei calciatori che di sicuro ha fatto meglio nella stagione attuale per la Juventus è Andrea Cambiaso. Il terzino ex Genoa e Bologna, al suo primo anno in bianconero, è sbocciato fin da subito, diventando un perno fondamentale della squadra.

Molto utile sulla fascia, il ragazzo si è ritagliato tanto spazio anche giocando come interno di centrocampo, mettendo al servizio dei compagni una duttilità davvero invidiabile. Le sue qualità e le sue performance però come detto non sono passate inosservate.

Ecco chi vuole Cambiaso

Secondo le recenti voci di mercato, dalla Premier League è pronto un vero e proprio assalto nei confronti del 24enne. In particolar modo c’è un club che è intenzionato a fare sul serio, tanto da voler mettere sul piatto ben 40 milioni di euro.

Stiamo parlando dell’Aston Villa, club che dopo aver ottenuto una storica qualificazione in Champions League vuole rafforzare al meglio la rosa per fare bella figura.