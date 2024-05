Thiago Motta se lo porta alla Juventus: il primo colpo arriva direttamente da Bologna | Presentati insieme il 1° luglio

Il tecnico ha già chiesto un grande rinforzo alla società juventina, che arriverà insieme a lui sotto la Mole proprio dal club rossoblù.

Dopo che settimana scorsa Massimiliano Allegri ha ricevuto il benservito dalla società, arrivato in maniera prematura in seguito alle grandi polemiche che ci sono state durante la finale di Coppa Italia, il pensiero fisso adesso ai piani alti della Continassa è quello sul nuovo allenatore. Con Paolo Montero che traghetterà la squadra fino al termine del campionato, le voci sul futuro della panchina sembrano essere ben definite.

I maggiori rumors infatti indicano tutti che sarà Thiago Motta l’allenatore juventino per il prossimo anno. Dopo aver disputato una storica annata a Bologna, l’italo-brasiliano è pronto a fare il salto di qualità e a trasferirsi a Torino. Nel frattempo però si sta iniziando a vociferare anche sulla questione calciomercato.

Il giovane mister avrebbe delle richieste ben precise da fare alla società bianconera. Tra queste ne spicca una in particolare, che con tutta probabilità verrà accordata dal club. Si tratta di un calciatore che l’ex centrocampista di Inter e PSG sta allenando proprio al Bologna, e che dopo essere letteralmente esploso nella stagione attuale è pronto a prendersi una grande occasione.

Il gioiello che Motta si porterà a Torino

Uno dei primi colpi della nuova Juventus potrebbe essere proprio Riccardo Calafiori. L’ex difensore della Roma, che come detto si è messo in grande evidenza quest’anno, piace parecchio al ds Cristiano Giuntoli, che da tempo ormai lo ha messo sul proprio taccuino.

Il possibile arrivo di Thiago Motta sulla panchina juventina però non potrebbe far altro che accelerare le operazioni. Il tecnico lo ha lanciato e ha creduto in lui, e di conseguenza il giovane calciatore lo seguirebbe volentieri nella sua nuova esperienza alla Vecchia Signora.

La Juve prepara l’assalto

Il 22enne, che lunedì scorso ha segnato una clamorosa doppietta proprio ai bianconeri, è valutato dalla società felsinea tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra non da poco, che però la Juventus vuole provare almeno ad abbassare.

L’inserimento di qualche contropartita tecnica giovane potrebbe dare una grande mano a Giuntoli su questo tema, facendo così calare il prezzo del giocatore. La cosa certa però è che adesso la dirigenza torinese sta preparando l’assalto per comprare il calciatore e sfangare ogni tipo di concorrenza.