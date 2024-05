Giuntoli legge il telefonino: voglio essere allenato da Thiago Motta | Alla Juve solo per il nuovo allenatore

Il calciatore sta facendo di tutto per farsi allenare dal tecnico italiano e di conseguenza vestire la maglia bianconera il prossimo anno.

La nuova era della Juventus sta per cominciare. Dopo aver conquistato l’accesso alla prossima Champions League e al nuovissimo Mondiale per Club, oltre che aver messo in bacheca la 15esima Coppa Italia della propria storia, la Vecchia Signora sta per dare il via ad un nuovo ciclo. Il primo dei tasselli a cambiare riguarda la panchina.

Dopo l’addio di Max Allegri, maturato proprio a causa di quanto accaduto nella serata dell’Olimpico, ma che sarebbe arrivato comunque al termine del campionato, la società bianconera ha deciso chi sarà il nuovo allenatore. Si tratta di Thiago Motta, che ha condotto il suo Bologna ad una clamorosa qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie, e che è pronto per fare il salto di qualità. A breve dunque dovrebbe arrivare l’ufficialità del tecnico italo-brasiliano.

La speranza è che il nuovo allenatore porti risultati, ma anche un gioco piacevole e che faccia divertire i tifosi. In attesa di vederlo all’opera alla Continassa però il mister ha già fatto un grande favore alla Juventus. Un calciatore infatti è disposto a trasferirsi a Torino solamente per essere allenato dall’ex centrocampista del PSG. Il ds Giuntoli è stato dunque avvisato, e a breve il giocatore vestirà la maglia bianconera.

Il primo rinforzo di Motta

Conclusasi la stagione attuale, Arthur Melo tornerà alla Juventus dopo il prestito alla Fiorentina. La società di Rocco Commisso infatti non riscatterà il cartellino del brasiliano, che di conseguenza farà ritorno alla Continassa.

Il suo destino però è tutt’altro che segnato. Anche se le voci indicano che il centrocampista verrà messo sul mercato, è molto probabile che Thiago Motta lo valuti con grande attenzione, prima di decidere se cederlo o tenerlo in rosa.

Arthur chiama il tecnico

Nelle scorse ore il calciatore brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni, durante le quali ha quasi mandato un messaggio a Thiago Motta, candidandosi a rimanere a Torino il prossimo anno. Di seguito le sue parole.

”Il Bologna ha fatto molto bene, è molto preparato, con possesso palla, palla corta, tecnico, non c’è tanto gioco diretto, hanno un gioco più lavorato. E’ una delle mie qualità, la migliore che ho. Mi piace molto Thiago Motta come allenatore, vedremo se lavoreremo insieme oppure no”.