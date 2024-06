Per me lui non è da Juve: Thiago Motta lo taglia ancora prima di arrivare | Giuntoli costretto a cederlo

Il nuovo tecnico non è ancora approdato alla Continassa è ha già bocciato a pieno un profilo della rosa attuale, pronto così ad andarsene.

In casa juventina c’è grande attesa per il futuro. I tifosi e tutto l’ambiente sono ansiosi di capire quali rinforzi potranno arrivare a Torino. In particolar modo però a destare grande curiosità è il nuovo allenatore, che sarà Thiago Motta. La piazza è entusiasta per questa scelta della dirigenza, e spera però di essere ripagata con grandi risultati sin dalla prima annata.

Allo stesso tempo poi il tecnico italo-brasiliano, dopo l’ultima fenomenale esperienza al Bologna, condotto ad una storica qualificazione in Champions League, non vede l’ora di mettersi all’opera e di cominciare a lavorare alla Continassa. Prima ancora di dare il via al prestagione però di sicuro il mister avrà un gran da fare sul mercato, dove, in collaborazione con la società, deciderà su chi puntare e su chi invece non affidarsi per il suo nuovo ciclo.

Ancor prima di essere valutato però sembra che un elemento della rosa attuale bianconera sia stato già praticamente cacciato. L’ex centrocampista del PSG infatti lo giudica un calciatore non da Juve, e ha comunicato a Cristiano Giuntoli di non voler contare su di lui. A questo punto toccherà al ds cercargli una sistemazione e cederlo quanto prima.

Ecco il primo esubero dell’era Thiago Motta

Secondo gli ultimi rumors di mercato, Mattia De Sciglio potrebbe essere il primo pesante taglio di Thiago Motta in vista del suo futuro a Torino. Il terzino destro, fedelissimo di Max Allegri, non sembra rientrare affatto nei piani del nuovo allenatore.

I continui infortuni di cui rimane vittima, uniti alle caratteristiche non particolarmente apprezzate dal nuovo mister juventino, stanno facendo sì che il suo futuro sia ormai molto lontano dalla Mole Antonelliana. Adesso però dovrà essere bravo il ds Cristiano Giuntoli a trovargli un club che voglia puntare su di lui.

Futuro da decifrare per De Sciglio

Non sarà facile per la società bianconera trovare una sistemazione al terzino, visto che ha passato un anno intero in infermeria ed è continuamente vittima di problemi fisici. Ancor più complicato poi sarebbe monetizzare dalla sua cessione.

Per questa ragione dunque l’idea della Vecchia Signora è quella di lasciarlo partire in prestito secco fino a giugno 2025, quando il suo contratto sarà scaduto e potrà essere lasciato libero a costo zero.