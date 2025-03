Nations League: la Germania la ribalta nella ripresa. A San Siro Italia sconfitta 1-2

Termina il primo tempo della sfida tra Italia e Germania valevole per la gara d’andata dei quarti di Nations League. L’Italia non batte la Germania da ben sei gare ufficiali, con due sconfitte e quattro pareggi nel parziale; l’ultimo successo azzurro contro i tedeschi risale al 28 giugno 2012, con il 2-1 in semifinale di EURO 2012 firmato dalla doppietta di Mario Balotelli.

Nella prima frazione di gioco il pallino è in mano ai tedeschi, ma a passare in vantaggio sono proprio gli azzurri: Barella riceve e imbuca per Politano: l’esterno del Napoli tocca al centro anticipando l’uscita di Baumann, con Tonali che realizza a porta vuota verso il palo di destra al 9′.

Nella ripresa la Germania decide di cambiare marcia. Ad andare in rete è Kleindienst che al 49′ rimette il match immediatamente in equilibrio. L’Italia subisce il colpo e fatica ad attenuare le avanzate dei tedeschi che trovano il raddoppio. Goretzka al 76′ porta avanti i suoi su assist di kimmich, il secondo di serata, e porta a casa una vittoria.