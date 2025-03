Prossimo avversario Palermo. Salernitana, guai per Lochoshvili: infortunio con la Georgia

Brutte notizie in casa Salernitana. I granata, al rientro dalla sosta delle nazionali, affronteranno proprio il Palermo del tecnico Alessio Dionisi con un nuovo possibile forfait. Il centrale granata Luka Lochoshvili, infatti, ha dovuto abbandonare il campo per infortunio al 70′ della partita di Nations League tra Georgia e Armenia.

Il calciatore ha lasciato il terreno di gioco visibilmente dolorante dopo una brutta caduta, ed ha dovuto farsi aiutare dallo staff medico per lasciare il terreno di gioco. Un dubbio notevole per Breda, dato che le alternative nel reparto arretrato sono i baby Ruggeri, Gentile e Guasone. Recuperare il difensore georgiano potrebbe essere fondamentale in vista della delicata sfida dell’Arechi.