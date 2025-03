Messina: contatti fra il sindaco e Borgosano. Si cerca di salvare il club

Situazione delicatissima in casa Messina. Si continua a cercare una soluzione che possa evitare il fallimento e riportare serenità con la squadra immischiata nella corsa salvezza per arrivare almeno a giocare l’unico play out che si disputerà nel Girone C dopo le esclusioni di Taranto e Turris.

Come riporta Messinasportiva.it, c’è stato un colloquio fra il sindaco Federico Basile e il manager Francesco Borgosano, ceo di Huddle, per cercare di salvare il club. Si valutano diverse soluzioni che vanno da una sponsorizzazione a un prestito, attraverso alcuni imprenditori locali che Borgosano e Basile stanno provando a individuare. Ruolo importante lo giocherà anche l’effettiva sanità economica del club.