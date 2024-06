Amici, vi saluto: io me ne vado in Arabia | Svuota l’armadietto e lascia la Juve: 7 anni da fenomeno

Addio annunciato del calciatore alla Vecchia Signora con direzione saudita, dove andrà ad incassare un ingaggio molto elevato.

Sono giorni molto caldi dalle parti della Continassa per quanto riguarda la sessione di mercato estiva che aprirà i battenti nei prossimi giorni. La Vecchia Signora infatti si sta muovendo parecchio per rinforzarsi e i tifosi sono in attesa di novità sui calciatori che potranno accogliere in rosa.

Allo stesso tempo però in quel di Torino si sta muovendo anche qualcosa in uscita. Il nuovo progetto della Juventus porterà di sicuro alcuni calciatori all’addio, vuoi per necessità economica ma soprattutto perché ormai non fanno più parte del ciclo juventino e il loro tempo nel club è ormai finito.

Tra questi c’è un giocatore in particolare, il quale dopo ben sette anni giocati a livelli altissimi sotto la Mole è pronto a cambiare aria. Più nello specifico questo è sempre più vicino a trasferirsi in Arabia Saudita, dove lo aspetta uno stipendio ricchissimo.

Un addio annunciato in casa Juve

Uno dei primi colpi della nuova Juventus dovrebbe essere Michele Di Gregorio. Il portiere del Monza si è messo in risalto nel corso delle ultime stagioni, e in particolar modo in quella che si è da poco conclusa ha dimostrato di essere pronto per fare il grande salto. A drizzare le orecchie in questa direzione ci ha pensato proprio la Vecchia Signora, con il ds Cristiano Giuntoli che a quanto pare già da diverso tempo avrebbe trovato un accordo con il club brianzolo.

Questo arrivo ormai certo a Torino però dovrebbe portare anche ad un’ovvia conseguenza, ovvero all’addio del titolare attuale. Szczesny infatti non può fare il secondo, sia per valore assoluto del calciatore che per l’ingaggio percepito. Per questo, oltre al fatto che il suo contratto scade il prossimo anno e la società non vuole perderlo a zero, la sua cessione pare molto fattibile, e su di lui sembrano esserci le sirene arabe.

Offerta monstre da parte di un club arabo

L’estremo difensore polacco, dalla cui cessione la Juventus spera di ricavare anche una decina di milioni di euro, sembra aver ricevuto una proposta a dir poco allettante dalla Saudi Pro League.

Un club infatti gli avrebbe offerto 30 milioni di euro in due anni. Un ingaggio dunque da 15 a stagione per il portiere, che sta pensando seriamente di lasciare Torino, anche considerando che il suo posto da titolare è ormai perduto.