Xabi Alonso chiama la Juve: lo vorrei titolare al Bayer Leverkusen | Sacrificio da 30 milioni

Le Aspirine vogliono confermarsi il prossimo anno, e la società e pronta a migliorare la rosa con un grande colpo proveniente da Torino.

Sono state davvero tante le sorprese in questa stagione in tutti i massimi campionati europei. Dalle clamorose qualificazioni alla Champions League di Girona, Aston Villa e Bologna alla finale della coppa dalle grandi orecchie conquistata dal Borussia Dortmund. Con tutta probabilità però è in Germania che si è compiuto il miracolo più clamoroso, con il Bayer Leverkusen che ha vinto inaspettatamente la Bundesliga, battendo dopo anni di egemonia il Bayern Monaco.

I ragazzi di Xabi Alonso sono stati la vera rivelazione dell’anno. Le Aspirine oltre al campionato sono riuscite a vincere anche la coppa nazionale, e sono arrivate pure in finale di Europa League, dove però hanno trovato un’altra outsider che si è presa la scena, ovvero l’Atalanta. Ma la società del club tedesco non ha affatto intenzione di fungere da semplice comparsa di un’annata, e vuole diventare a tutti gli effetti una grande del calcio.

Per questa ragione dunque l’idea della dirigenza è quella di rafforzare gradualmente con colpi mirati la rosa, magari anche accontentando il tecnico spagnolo. E’ proprio per questa ragione che dunque il Leverkusen pare aver messo gli occhi su un calciatore della Juve, il quale è tanto apprezzato proprio dall’ex centrocampista. Per scipparlo alla Vecchia Signora addirittura la società vuole mettere sul piatto ben 30 milioni di euro.

Ecco il rinforzo voluto dal mister iberico

Spuntano di giorno in giorno le pretendenti per Matias Soulé in casa juventina. L’ultima in ordine di tempo è proprio il Bayer Leverkusen, che su richiesta di mister Xabi Alonso potrebbe presto bussare alla porta bianconera.

Il tecnico infatti lo vedrebbe benissimo nel suo sistema di gioco, e di conseguenza sta spingendo la dirigenza a provare ad acquistarlo, facendo un sacrificio economico importante.

Bottino grosso per la Vecchia Signora

Anche se la Juventus sembrava intenzionata almeno inizialmente a trattenere il gioiellino argentino, nel caso in cui arrivasse una proposta importante il club torinese rischierebbe di vacillare parecchio. Ed è per questo che i 30 mln di euro che il Leverkusen potrebbe mettere sul piatto sono una buona offerta per il club.

In questo modo dunque il club torinese riuscirebbe innanzitutto a mettere a bilancio una plusvalenza elevata, e in secondo luogo ad incassare una somma davvero importante da reinvestire sul mercato.