Giornale di Sicilia: “Palermo, per puntare ai play-off ora servono anche le reti dalla mediana”

Il Palermo ha ritrovato brillantezza nel reparto offensivo, con la coppia Brunori-Pohjanpalo finalmente incisiva e continua. Tuttavia, per completare il salto di qualità necessario in questo finale di stagione, servono i guizzi anche dalla linea mediana. Il contributo realizzativo dei centrocampisti è infatti rimasto finora troppo modesto per una squadra che ambisce alla promozione.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono appena sei i gol segnati dai centrocampisti rosanero in questa stagione: due a testa per Verre e Gomes, uno per Segre e uno per Ranocchia. Una cifra che pesa se confrontata con il rendimento dello scorso anno, quando proprio Ranocchia e Segre erano andati a segno rispettivamente 4 e 7 volte, contribuendo in maniera decisiva ai risultati della squadra. A completare allora il bottino ci pensavano Stulac (4), Henderson e Coulibaly con una rete ciascuno.

La differenza è marcata: dai 17 gol del centrocampo della scorsa stagione ai 6 attuali, con un’incidenza decisamente ridotta. Impossibile ormai eguagliare quel dato, ma è evidente che, in un momento cruciale come questo, anche i centrocampisti debbano tornare protagonisti.

Secondo quanto riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo è terzultimo in Serie B per numero di gol realizzati dal centrocampo. Peggio hanno fatto solo Juve Stabia e Frosinone (4 gol). In testa a questa speciale classifica, invece, si trovano Cremonese (21 gol) e Sassuolo (17), le due squadre più prolifiche con i propri mediani. Proprio i neroverdi saranno i prossimi avversari domenica al “Barbera”.

Per alimentare le speranze playoff, il Palermo dovrà trovare nuove risorse anche lontano dall’area di rigore: sarà fondamentale che i centrocampisti ricomincino a fare la differenza.