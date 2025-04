Giornale di Sicilia: “Palermo, torna Verre. È traffico a centrocampo”

Torna l’abbondanza a centrocampo per il Palermo, e con essa arrivano i dilemmi per Alessio Dionisi in vista del big match contro la capolista Sassuolo. Dopo aver scontato la squalifica, Valerio Verre è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della mediana rosanero, ma la concorrenza è agguerrita: Gomes, Blin, Segre e Ranocchia hanno tutti dato segnali positivi nelle ultime settimane.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, a Salerno Dionisi ha optato per una linea muscolare composta da Gomes, Blin e Segre, che ha garantito equilibrio soprattutto nella prima frazione. Segre, pur fallendo una chiara occasione da gol, si è messo in luce per corsa e sacrificio. Ma il ritorno di Verre potrebbe cambiare gli equilibri, considerando che prima della squalifica aveva partecipato a sei delle ultime nove marcature dei rosa tra gol, assist e giocate decisive.

Il Sassuolo, privo di Thorstvedt e Mazzitelli, arriva al Barbera con numeri spaventosi: 20 punti nelle ultime otto gare e un centrocampo comunque competitivo grazie a Boloca, Ghion, Volpato e Obiang. Toccherà a Dionisi individuare il mix giusto per contrastare una formazione che ha già realizzato 72 gol, miglior attacco della Serie B.

Il tecnico rosanero dovrà anche tenere conto della situazione disciplinare: Gomes, Blin e Segre sono tutti a rischio squalifica, con quattro ammonizioni a testa. Arena, nel suo approfondimento per il Giornale di Sicilia, evidenzia come la mediana sia rimasta il reparto più “fluido” dopo il mercato invernale, senza una formazione fissa e con tante rotazioni che hanno garantito buone prestazioni ma poca continuità.

Ranocchia, miglior assistman stagionale con sei passaggi decisivi, è stato escluso dall’undici iniziale in tre delle ultime quattro gare. Ma in un finale di stagione in cui i dettagli possono fare la differenza, trovare la giusta alchimia a centrocampo sarà fondamentale per il Palermo, sia per dare slancio alla rincorsa playoff, sia per accompagnare con più efficacia la coppia offensiva Brunori-Pohjanpalo.