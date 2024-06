Resto un altro anno e poi me ne vado a parametro zero: lo dice a Giuntoli e crea il panico alla Continassa | Maremoto Juventus

Sfumano i piani di mercato del ds juventino, che adesso dovrà cambiare totalmente strategia per la prossima campagna acquisti.

Continua imperterrito il lavoro di sviluppo e rinnovamento in casa bianconera. Dopo una stagione mediocre, che però ha permesso alla società di ripartire sotto tutti i punti di vista dopo quanto accaduto due anni fa, adesso è arrivato il momento di cambiare tanto su vari aspetti. La prima importante modifica è arrivata, e ha coinvolto la panchina. L’esonero di Allegri a breve porterà alla guida della squadra Thiago Motta, reduce dal miracolo in quel di Bologna.

Risolta questa situazione però adesso è arrivato il momento di gestire alcune situazioni riguardanti la rosa. Prima ancora di definire la campagna acquisti, il direttore sportivo bianconero ha un piano ben preciso sul futuro di alcuni calciatori che fanno parte della squadra attuale. Tra addi e permanenze infatti Cristiano Giuntoli ha preso già delle decisioni molto importanti.

Una di queste però sembra essere stata ostacolata ancor prima di averla comunicata al diretto interessato, che a quanto pare sta puntando i piedi per stabilire un solo scenario: rimanere un altro anno a Torino e andarsene poi nell’estate del 2025 a titolo gratuito. Una scelta quella del calciatore che sta dunque seminando il panico alla Continassa.

Piani infranti per la Juve

Da diversi giorni si sta parlando del trasferimento sempre più vicino di Michele Di Gregorio alla Juventus. L’estremo difensore del Monza, dopo un paio di stagioni ad alto livello è pronto per fare il salto di qualità, ed è proprio la Vecchia Signora ad aver deciso di puntare su di lui.

A questo punto però il club torinese, avendo altri due portieri di livello come Szczesny e Perin, dovrà lasciarne andare uno, e il principale indiziato fino ad oggi è sembrato proprio il polacco. Tuttavia questo scenario nelle ultime ore si sta complicando terribilmente.

Szczesny vuole rimanere?

Le voci di mercato indicavano un possibile trasferimento dell’estremo difensore bianconero in Arabia Saudita, dove alcuni club sono intenzionati ad offrirgli uno stipendio molto ricco. Questa possibilità, che piaceva molto alla Juve, in quanto incasserebbe un po’ di soldi dalla sua cessione, considerando la scadenza del suo contratto nel 2025, pare essere calata drasticamente.

Szczesny infatti non vorrebbe lasciare Torino quest’anno, e non è da escludere che il numero uno possa impuntarsi per rimanere alla Juventus un altro anno, per poi andare via a parametro zero a giugno prossimo.