Al posto di Alex Sandro sei perfetto: Giuntoli e Thiago Motta sono assolutamente d’accordo | A parametro zero dal Barça

Il ds bianconero, in concordia con il nuovo allenatore, ha trovato il sostituto perfetto del difensore brasiliano che ha salutato di recente.

C’è aria di rinnovamento totale in casa juventina. Dopo una stagione di stallo, che non è stata eccezionale ma ha portato gli obiettivi che bastano per cominciare un nuovo capitolo della storia del club, la società sta per attuare degli enormi cambiamenti. Si è iniziato dalla panchina, con l’addio di Max Allegri che ha fatto posto a Thiago Motta, e si proseguirà dal punto di vista della rosa.

E’ chiaro però che in situazioni del genere gli addii saranno diversi, e tra questi ce ne saranno anche alcuni molto tristi. E’ stato questo il caso di Alex Sandro, che ha salutato tutti nel corso dell’ultima giornata di campionato contro il Monza, togliendosi definitivamente di dosso la casacca della Vecchia Signora dopo ben 9 anni. Sancita quindi la separazione dal 33enne, è tempo per la Juve di trovare un sostituto.

In questo senso nelle ultime ore la strada sembra essere ben tracciata. A quanto pare infatti sia il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che il nuovo tecnico si stanno trovando in totale accordo sul nome che andrà a rimpiazzare il brasiliano. Si tratta di un giocatore proveniente dal Barcellona, il quale però si trasferirà sotto la Mole a parametro zero.

Grande arrivo dalla Catalogna

Abile a giocare sia come centrale che come terzino, e all’occorrenza anche come esterno di centrocampo, Alex Sandro era un jolly importante per la Juventus. Per questo motivo dunque la società vuole prendere un calciatore che abbia indicativamente le sue stesse caratteristiche.

Da questo punto di vista uno dei nomi che pare piuttosto simile a lui è Marcos Alonso del Barcellona. Lo spagnolo, seguito anche in passato dai bianconeri, sarebbe pronto a tornare in Serie A dopo gli anni fruttuosi passati alla Fiorentina.

Affare gratis per la Vecchia Signora

Il contratto del terzino classe 1990 è in scadenza a fine giugno, e ad oggi il club catalano non sembra intenzionato a far valere l’opzione di rinnovo che si è riservato alla firma due estati fa.

Per questo motivo a breve Alonso dovrebbe essere svincolato e avrebbe la possibilità di accasarsi a titolo gratuito in un altro club. Vedremo dunque se sarà proprio la Juventus ad approfittarne e ad accaparrarsi il colpo difensivo da consegnare a Thiago Motta.