Ibrahimovic compie il delitto perfetto: a parametro zero dalla Juventus | Sta per scoppiare l’apocalisse

Bomba di mercato clamorosa in quel di Milano, dove i rossoneri stanno per scippare il calciatore ai rivali senza sborsare un euro.

Il mercato sta per entrare nella sua fase calda. E’ proprio in questo momento infatti che le società tendono a fare gli sforzi maggiori per quanto riguarda le campagne acquisti. Regalare i rinforzi desiderati dai tecnici prima dell’inizio della preparazione è infatti una cosa molto importante, che permetterebbe un ambientamento più rapido alle new entry e consentirebbe proprio agli allenatori di testarne le caratteristiche.

In casa Milan, per preparare al meglio la prossima stagione c’è voglia di fare tutto questo, e per questo motivo da tempo ormai i vertici societari sono al lavoro da questo punto di vista. Tuttavia i profili che ai piani alti di Milanello si stanno valutando sono diversi, e tra questi ne spicca uno che gioca nella Juventus, il quale sarebbe molto gradito ai tifosi e a tutti l’ambiente.

Accaparrarsi il suo cartellino non sarà affatto semplice, ma a quanto pare Zlatan Ibrahimovic si è già messo in moto per provare a fare il grande sgarbo ai rivali e a far trasferire a parametro zero il calciatore sotto la Madonnina, andando così a compiere quello che secondo gli appassionati sarebbe il delitto perfetto.

Nuova ipotesi per il top player bianconero

Il contratto di Adrien Rabiot è in scadenza alla fine di questo mese, e nonostante manchi sempre meno ad oggi non è ancora arrivata un’intesa tra la madre-agente e la società torinese per un prolungamento. Di conseguenza il suo futuro pare sempre più lontano dalla Vecchia Signora, e le ipotesi sul nuovo club che potrebbe prenderlo sono davvero tante.

Quella che nelle ultime ore sembra essere più di moda riguarda il Milan, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto mediano, e che approfitterebbe della chance di prenderlo a titolo gratuito per portarlo alla corte di Paulo Fonseca.

Il Milan gioca la carta Ibra

Mettere sotto contratto il calciatore francese non sarà impresa facile per il Diavolo, sia a causa delle richieste sempre elevate della mamma e soprattutto per la fitta concorrenza che c’è su di lui.

Tuttavia i rossoneri potranno giocare una carta importante per provare a convincere Rabiot, ovvero quella di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra ai tempi del PSG, e che potrebbe persuadere il giocatore a trasferirsi a Milano.