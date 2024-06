Il Milan ci resta malissimo: pagata la clausola per Zirkzee | Si sono inseriti e stanno chiudendo l’affare

Rossoneri gelati dopo l’ingresso in trattativa del club, che sta per scippargli una volta per tutte il centravanti olandese.

C’è una grande priorità nella campagna acquisti del Milan, che da anni ormai in quel di Milanello continua a farsi avanti e che non è mai stata risolta del tutto. Stiamo parlando di comprare un attaccante di alto livello, che possa guidare il reparto offensivo. Con l’addio di Olivier Giroud, trasferitosi in MLS dopo la scadenza del contratto, questa necessità è diventata quasi un obbligo. Per questa ragione la dirigenza sta seguendo diversi nomi al momento, ma uno solo negli ultimi giorni è sembrato vicinissimo.

Si tratta di Joshua Zirkzee. Dopo aver disputato una stagione da protagonista assoluto al Bologna, guidato fino alla storica qualificazione in Champions League, il centravanti olandese ormai sembra pronto a fare il definitivo salto di qualità, e il trasferimento in una big pare che debba consumarsi in estate. Proprio i rossoneri sono sembrati i più interessati a lui, tanto che la società ha iniziato da poco anche i discorsi con i felsinei per il suo trasferimento.

Ciò che sta accadendo nelle ultime ore però è davvero clamoroso, e ha gelato completamente tutto l’ambiente in via Turati. Secondo le indiscrezioni infatti un altro club si è inserito di colpo tra il Milan e l’attaccante, pagando la clausola rescissoria presente nel suo contratto e adesso è ad un passo dalla chiusura della trattativa. Una doccia gelata per il Diavolo e i tifosi, che già pregustavano di vederlo in azione a San Siro.

Scippo in vista per i rossoneri

Di recente diverse fonti hanno riportato la notizia di un forte interesse da parte del Manchester United nei confronti di Joshua Zirkzee.

I Red Devils lo hanno individuato come profilo principale per rafforzare il proprio reparto offensivo, e a breve potrebbero sferrare un’offensiva che annichilisca il Milan. Il club inglese infatti ha dalla sua una potenza economica ben più importante per chiudere in fretta l’affare.

Non solo lo United su Zirkzee

Nelle ultimissime ore però un altro interesse molto concreto si è reso noto nei confronti del giovane attaccante del Bologna. Stiamo parlando della Juventus, con Giuntoli che ha contattato la società emiliana per chiedere maggiori informazioni.

Dunque la situazione per quanto riguarda il futuro di Zirkzee al momento sembra più intricata che mai, e il Milan, da grande favorito per il suo acquisto, sta perdendo quota nelle gerarchie.