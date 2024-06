Vieni con me alla Lazio: Baroni se lo porta via da Verona | Finisce l’Europeo e va a firmare

Baroni porta con se alla Lazio il primo colpo da nuovo allenatore: dopo l’Europeo firma con i biancocelesti.

È arrivata la grande chiamata per Baroni. Alla fine il tecnico, sfruttando l’ennesima incomprensione – ed augurandosi che non accada anche a lui – in casa Lazio, ha attirato l’attenzione di Lotito e ha firmato un contratto che lo legherà ai biancocelesti per due anni a 1,5 milioni di euro a stagione.

La firma è arrivata nelle scorse ore, dopo che i capitolini avevano salutato Tudor – che ha lasciato Roma in modalità piuttosto simili a quelle con cui se ne era andato anche Sarri – e adesso sta a lui che tanto bene aveva fatto col Verona provare a mettere una pietra sopra tutti i problemi gestionali e tecnici.

Intanto ci sarà da lavorare sul mercato, con la Lazio che ha salutato troppi senatori e che ha bisogno di un cambio generazionale. Un suo pupillo dal Verona sarebbe finito nel mirino del nuovo club, e potrebbe essere proprio Baroni a convincerlo ad approdare a Roma.

Primo colpo per Baroni

Baroni ha goduto della stima di molti club dopo le sue gesta con il Verona. La Lazio lo ha scelto soprattutto per la proposta tattica, vista in Veneto, dopo lo smantellamento della squadra di gennaio, e la capacità di lavorare con i giovani. Il nuovo allenatore avrebbe in mente un nuovo obiettivo per il centrocampo, una sua vecchia conoscenza.

Cresciuto nelle giovanili della Lazio, tifoso dei biancocelesti, Folorunsho – che ha trovato anche la convocazione agli Europei di Spalletti – potrebbe essere contattato da Baroni, nuovo tecnico degli aquilotti. Con lui il centrocampista si è espresso al massimo della carriera, e a 26 anni potrebbe decidere di effettuare il salto di qualità giocando titolare in una squadra importante del nostro campionato.

Folorunsho-Lazio: si decide dopo l’Europeo

Ad Europeo terminato il giocatore farà ritorno in Italia, e dovrà decidere per il suo futuro in base alle offerte. Al momento Folorunsho è di proprietà del Napoli, e Antonio Conte potrebbe anche decidere di fare affidamento su di lui, dopo il rientro dal prestito dal Verona datato giugno 2024.

La Lazio potrebbe provare a trattare e a fare leva su Baroni, che potrebbe convincerlo e offrigli un posto da titolare l’anno prossimo. La valutazione non spaventa la Lazio, sui 9 milioni di euro, che potrebbe anche decidere di acquistarlo a titolo definitivo piazzando il primo colpo per un centrocampo orfano già di troppe pedine importanti.