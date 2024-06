Al Milan non ti mandiamo, ma firmiamo una clausola rescissoria facile: Ibrahimovic ci resta malissimo | L’affare è saltato

Stroncato sul nascere il sogno del Diavolo, che dovrà rinunciare al grande colpo il quale con tutta probabilità andrà via il prossimo anno.

Continua il lavoro del Milan in vista della prossima stagione. Dopo aver deciso che sarà Paulo Fonseca il nuovo allenatore, il quale prenderà il posto dell’esonerato Stefano Pioli, il club milanese sta iniziando a muoversi con grande forza sul mercato. Prima di ogni cosa c’è da provare a mantenere in rosa i principali top player, cosa che almeno per il momento pare essere fattibile, visto che le voci su alcuni addii del genere stanno svanendo poco a poco.

Dopodiché la società dovrà rinforzarsi in diversi settori del campo. La lista della spesa stilata dalla dirigenza è davvero molto lunga, e sono diversi i nomi interessanti che il Diavolo sta seguendo da molto vicino. Per uno di questi calciatori però nelle scorse ore è arrivato quasi un veto assoluto da parte della squadra di appartenenza per trasferirsi sotto la Madonnina.

Il giocatore in questione infatti ha appena rinnovato il proprio contratto, nel quale però è stata inserita una clausola rescissoria piuttosto bassa valevole per il futuro. In questo modo dunque l’affare per il suo trasferimento a Milano è saltato completamente, e il ragazzo tra appena un anno potrà cambiare casacca in maniera molto agevolata. Un duro colpo dunque per il Milan e soprattutto per Zlatan Ibrahimovic, che voleva a tutti i costi questo profilo e ci è rimasto malissimo.

Ecco il rinforzo svanito per il Milan

Tra i tanti volti seguiti dal Diavolo per rinforzare il proprio reparto offensivo, c’era anche quello di Benjamin Sesko. L’attaccante sloveno esploso nella stagione chiusasi poco fa però ha rinnovato il proprio contratto con il Red Bull Lipsia.

C’è una cosa però che sembra aver fatto infuriare i vertici milanisti. Nell’accordo con la società tedesca, valido fino al 2029, è presente una clausola rescissoria piuttosto bassa, attivabile per le estati del 2025 e del 2026.

Sesko lascia il Lipsia tra un solo anno?

Con il prolungamento le chance di vedere il bomber sloveno in rossonero sono svanite, ma è la clausola rescissoria inserita nel suo contratto che ha mandato su tutte le furie i piani alti di Milanello e soprattutto Zlatan Ibrahimovic.

In questo modo infatti Sesko può essere ceduto a basso costo già il prossimo anno, quando con tutta probabilità il Milan non avrà più bisogno di lui.