Gazzetta dello Sport: “Palermo, Galassi richiama la squadra: Otto finali per arrivare ai playoff”

La visita era annunciata e non si è fatta attendere. Nella giornata di ieri, il centro sportivo di Torretta ha accolto Alberto Galassi, membro del board del City Football Group e consigliere d’amministrazione del Palermo. Una presenza significativa in un momento chiave della stagione. Galassi ha prima assistito all’allenamento mattutino, poi ha incontrato la squadra al completo – staff tecnico, medici, fisioterapisti e giocatori – per un discorso chiaro, diretto, e soprattutto motivazionale.

Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Galassi, accompagnato dall’amministratore delegato Giovanni Gardini e dal direttore sportivo Carlo Osti, ha esposto con determinazione le aspettative della proprietà: le otto giornate restanti del campionato dovranno essere affrontate come vere e proprie finali, con un solo obiettivo: raggiungere i playoff e giocarli da protagonisti.

Parole che, stando a quanto trapela da Torretta, sono state accolte con grande attenzione e si sono concluse con un lungo applauso da parte di tutto il gruppo. Un segnale forte, tangibile, che testimonia la vicinanza concreta della proprietà in un momento complesso.

Ora tocca a Dionisi: a Salerno vietato sbagliare

Il Palermo è chiamato a cambiare passo dopo una stagione sin qui deludente. La fiducia in Alessio Dionisi è stata confermata, ma ora – come sottolinea ancora Vitale sulla Gazzetta – servono risposte sul campo. Il tecnico dovrà trovare soluzioni dove finora sono emerse solo incertezze. La squadra ha bisogno di ritrovare compattezza, equilibrio e soprattutto risultati.

Tutto parte dalla trasferta di domenica 30 marzo a Salerno, tappa cruciale contro una squadra che si gioca la salvezza, in uno stadio che promette clima rovente. Qualsiasi errore potrebbe risultare fatale.

La settimana di lavoro che porterà alla sfida dell’Arechi sarà dunque decisiva per ricaricare le energie e ritrovare certezze. Il Palermo ha ancora margini per rimettere in carreggiata la stagione, ma – è il messaggio del City Group – non c’è più tempo da perdere.