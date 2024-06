Gasperini ha detto sì: lo prendiamo e ci porterà a vincere lo scudetto | Prestito con obbligo di riscatto

Il tecnico ha dato l’ok per un acquisto che andrà a far compiere il salto di qualità alla rosa bergamasca, pronta a lottare per il tricolore.

E’ stata una stagione a dir poco sensazionale per l’Atalanta quella che si è conclusa nelle scorse settimane. La Dea è riuscita a tornare in Champions dopo qualche anno di assenza, ma soprattutto i nerazzurri hanno conquistato il primo storico trofeo internazionale della loro storia, ovvero l’Europa League. Battendo in finale per 3-0 gli invincibili del Bayer Leverkusen infatti i bergamaschi sono riusciti a vincere la coppa, riportandola in Italia diversi anni dopo l’ultima volta.

Un traguardo inaspettato ma quanto mai meritato per il club della famiglia Percassi e soprattutto per Gian Piero Gasperini, che nel corso degli ultimi anni ha permesso ad una squadra come questa, abituata a lottare per traguardi ben diversi, di diventare una big assoluta del calcio italiano e non solo. Ma le ambizioni dalle parti di Bergamo non sono affatto terminate qui.

Il prossimo anno c’è qualcuno che non ha avuto paura di pronunciare addirittura la parola scudetto. L’Atalanta con qualche rinforzo può benissimo competere per il tricolore, ed è per questa ragione che un nome in particolare è finito nella testa della dirigenza. Il tecnico nel frattempo ha già detto di sì al suo trasferimento in prestito con obbligo di riscatto, e il giocatore si appresta a trasferirsi alla Dea alimentando ulteriormente il sogno dei tifosi.

Un rinforzo da sogno per la Dea

Nel corso degli ultimi giorni si sta paventando sempre di più un clamoroso scenario che vedrebbe il trasferimento di Nicolò Zaniolo a Bergamo.

Dopo il mancato riscatto dell’Aston Villa infatti l’ex Roma è tornato al Galatasaray, ma difficilmente resterà ad Istanbul. Per il suo futuro in tanti hanno ipotizzato un ritorno in Serie A, dove lo seguivano varie squadre, ma è l’Atalanta che ad oggi sembra la favorita per consentirgli di tornare ad esprimersi ad alti livelli.

L’Atalanta prepara il blitz

Il club bergamasco sta ragionando sui dettagli dell’operazione e pare sempre più intenzionato a spingere per mettere a segno il colpaccio e riportare in Italia Zaniolo, soprattutto nel caso in cui non si giungesse ad un accordo con il Milan per Charles De Ketelaere.

Per strapparlo al club turco la famiglia Percassi deve mettere sul piatto circa 15 milioni di euro, cifra abbordabile per l’Atalanta, che sta iniziando a ragionare da big.