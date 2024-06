Giocherà Camarda e sarà titolare e numero 9: al Milan sono tutti d’accordo | È il “prestito” perfetto

Il baby fenomeno rossonero ha già trovato squadra, e si appresta a guidare l’attacco di questa compagine nella prossima stagione.

Uno dei talenti più puri del calcio italiano è senza ombra di dubbio Francesco Camarda. Da anni ormai si parla dei numeri straordinari del ragazzino, che con i pari età ha segnato caterve di gol. Adesso però giunto a 16 anni si può cominciare a ragionare seriamente. Nei mesi scorsi il classe 2008 è entrato in pianta stabile con i fuori età della primavera, e nel novembre scorso è arrivato il momento tanto atteso per lui, ovvero quello dell’esordio in Serie A.

Nel match di San Siro contro la Fiorentina infatti il ragazzino è stato mandato in campo da Stefano Pioli, diventando così il più giovane esordiente nella storia del nostro calcio. Nei giorni scorsi poi il centravanti si è laureato campione d’Europa under 17 con la nazionale azzurra da assoluto protagonista. Il rossonero ha segnato due reti nella finale contro il Portogallo, facendo dunque la differenza.

Uno dei momenti più importanti della sua brevissima carriera però è arrivato di recente, quando il 16enne ha firmato un contratto triennale con il club rossonero, il suo primo da professionista. Ciò nonostante la sua permanenza al Diavolo in estate potrebbe essere già conclusa, tra la sorpresa generale. Camarda è infatti pronto a trasferirsi in prestito in un’altra squadra per fare il titolare e guidarne l’attacco.

Ecco dove giocherà il giovanissimo bomber

Il Milan si è messo da tempo all’opera per la creazione della sua squadra under 23, la quale, al pari delle formazioni giovanili di Juventus e Atalanta, dovrebbe partecipare al campionato di Serie C. La situazione è molto ben indirizzata, e a breve ci saranno novità importanti in merito.

Anche dal punto di vista tecnico però sta iniziando a muoversi qualcosa. Alla guida della squadra dovrebbe esserci l’ex difensore del Diavolo Daniele Bonera. Cominciano poi a farsi avanti anche i primi nomi per quanto riguarda la composizione della rosa, nella quale dovrebbe esserci anche Francesco Camarda.

Grossa chance per mettersi in mostra

In questo modo il classe 2008 avrebbe la grande occasione di giocare titolare in un campionato competitivo e con avversari e compagni ben più grandi di lui.

Questa sarà dunque una vetrina importante per mettersi in mostra per Camarda, che magari in poco tempo riuscirà anche a conquistare la prima squadra e la fiducia di Paulo Fonseca.