Ma quale PSG: dietro il padre di Kvaratskhelia c’è il direttore sportivo italiano | Coltellata al Napoli, resta in Serie A

Risvolto clamoroso per il futuro del fuoriclasse georgiano, che dopo le richieste di cessione del padre rimarrà nel nostro campionato.

”Vogliamo lasciare il Napoli, anche se ora aspettiamo tutti Euro 2024. Con Conte il Napoli ha grandi progetti. Sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno nuovamente in Champions League e lotteranno per lo scudetto. Ma questo non significa che Kvaratskhelia voglia restare lì. Non ho parlato con Khvicha di questo tema, la cosa più importante per lui ora è la nazionale. Il nostro obiettivo però è trovare una squadra che giochi la Champions League. La cosa peggiore è che se resta un altro anno a Napoli, Khvicha perderà un anno e questo ci preoccupa molto”.

Parole e musica di Mamuka Jugeli, procuratore del fuoriclasse del Napoli. Ma queste non sono state nemmeno le peggiori. A far incrinare ulteriormente la situazione ci ha pensato il padre, che ha dichiarato: ”Personalmente non voglio che Khvicha rimanga al Napoli, nell’ultima annata ha cambiato quattro allenatori questo mi preoccupa molto, deciderà da solo, anche se per me non è in una situazione semplice”.

Continua dunque il fuggi fuggi generale dal club partenopeo, che così rischia di dover dire addio ad un altro fuoriclasse assoluto. Dopo queste affermazioni fin da subito si è iniziato a parlare del futuro del giocatore, ipotizzando in quale squadra potesse giocare il prossimo anno. In tanti hanno dato il PSG come candidata principale, ma uno scenario clamoroso, che vedrebbe il georgiano ancora in Serie A, sta prendendo piede sempre con maggior interesse nelle ultime ore.

Indiscrezione da non credere per il futuro di Kvara

Una delle ipotesi più incredibili che è stata formulata per quanto riguarda il futuro di Kvaratskhelia riguarda la clamorosa possibilità di trasferirsi alla Juventus.

Più in particolare sarebbe il ds bianconero Cristiano Giuntoli a spingere in questa direzione. E’ stato proprio il dirigente ad averlo scoperto e portato in Italia, e adesso vorrebbe approfittare della situazione e acquistarlo per rafforzare la rosa juventina.

Trasferimento complicatissimo ma non impossibile

Vista la questione economica, con il Napoli che vuole almeno 100 milioni di euro per cedere il proprio gioiello, un affare del genere sembra davvero molto complicato.

Tuttavia nel calciomercato non si sa mai, e non è da escludere che qualcosa in questo senso possa muoversi realmente nei prossimi giorni, con tutta la rabbia del caso dei tifosi napoletani.