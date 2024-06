Pagano la clausola rescissoria e prendono Morata: “Torna in Italia” | Visite mediche e firma il 15 luglio

Il centravanti della nazionale spagnola è pronto a firmare con un club di Serie A appena dopo l’Europeo, sancendo il suo grande ritorno.

Il mercato estivo aprirà i battenti in maniera ufficiale tra pochi giorni, ma ciò nonostante sia le società che i giocatori stanno iniziando a guardarsi attorno per il futuro. Uno dei nomi che con maggiore insistenza ha iniziato a lavorare in questo senso è senza ombra di dubbio Alvaro Morata.

Il calciatore, al momento protagonista agli Europei con la sua Spagna, è al lavoro per capire quale sarà il suo avvenire, ma soprattutto si sta muovendo in maniera importante per realizzare la sua volontà, ovvero quella di tornare in Serie A. Da sempre legato al nostro paese infatti l’ex Juve ha presentato molto chiaramente il suo desiderio all’Atletico Madrid, mettendo in chiaro le cose. A conferma di ciò infatti sono arrivate le recenti dichiarazioni sul suo futuro, che non lasciano ombra di dubbio.

Ad approfittare delle circostanze però c’è un club in particolare che sembra essere deciso a pagare la clausola rescissoria e ad accaparrarsi le prestazioni del calciatore, il quale, appena dopo la finale di Euro 2024, si appresta a firmare con la sua nuova squadra.

Un annuncio che non lascia scampo

In questo periodo uno dei volti più famosi del mondo del calcio è quello di Fabrizio Romano. Esperto di mercato, è proprio durante le sessioni di trasferimenti che questo ci racconta di trattative improvvise e clamorosi colpi di scena. Nelle scorse ore durante una live il giornalista ha parlato del futuro di Morata, esprimendosi così sulla situazione.

”Vuole tornare in Italia a tutti i costi, posso garantire che a fine Europeo vedrà l’Atletico e lui vuole andare via e tornare al 100% in Serie A. Ha una clausola da 12 milioni nel contratto, non sente più la fiducia dell’Atletico. Vediamo la Juve in termini di uscite, può essere un’opportunità nel caso. Vediamo se la Roma deciderà di andare su di lui. Morata aspetta le eventuali opportunità del mercato”.

Chi si muoverà per Morata?

Al momento è ancora presto per capire chi potrà prendere Morata. Oltre alle ipotesi riguardanti la Juve e la Roma, non sono da scartare nemmeno quelle che portano al Napoli e al Milan.

Vedremo come si evolveranno le cose sul futuro del calciatore spagnolo. Al momento l’unica cosa certa è che il bomber giocherà in Italia il prossimo anno.