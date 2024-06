Mister, mi dispiace ma io devo andare via: telefona a Conte e glielo dice apertamente | 4^ richiesta di cessione

Ennesima brutta notizia per il tecnico salentino, che a pochi giorni dal suo arrivo ha già visto chiedere la cessione a quasi mezza squadra.

Dopo una stagione terribile, il Napoli sembra aver ritrovato l’entusiasmo. E’ stato l’arrivo ufficiale di Antonio Conte sulla panchina a riscaldare di nuovo gli animi della piazza, che spera di tornare al successo con un condottiero del calibro dell’ex Juve e Inter. Tuttavia l’euforia sembra essere durata pochissimo per una ragione ben precisa. Diversi top player hanno chiesto di andarsene.

Con Zielinski che si è ormai accasato all’Inter, e Osimhen che da mesi ha effettuato la richiesta di cessione, è stato il capitano Giovanni Di Lorenzo tramite il suo agente a far capire a tutti che la sua esperienza nel club partenopeo si è conclusa. A ruota libera nei giorni scorsi lo ha seguito Kvaratskhelia, che tramite le parole del procuratore e soprattutto di suo padre, ha voluto far sapere di voler giocare la Champions League, competizione a cui gli azzurri non parteciperanno l’anno prossimo.

Ma le brutte notizie in quel di Castelvolturno non sembrano finire mai ultimamente. Secondo alcune indiscrezioni infatti c’è un quarto calciatore molto importante che ha deciso di volersi togliere la maglia partenopea di dosso. Una batosta immensa dunque per mister Conte, che deve affrontare un inizio in ripida salita nella sua nuova esperienza da allenatore.

Altro addio pesante per gli azzurri

Oltre ai giocatori già elencati c’è un altro perno della rosa napoletana che ha ormai le valigie in mano. Stiamo parlando di Mario Rui. Il terzino sinistro portoghese sembra ormai aver perso lo smalto di un tempo, e il posto da titolare pare occupato definitivamente da Oliveira.

Per questa ragione dunque il suo addio al Napoli dopo ben sette anni potrebbe maturare questa estate, e pare che ci sia già una destinazione ben precisa che lo vedrà protagonista per le prossime stagioni.

Ecco dove giocherà Mario Rui

Per il futuro del giocatore lusitano si prospetta sempre di più un ritorno in patria. A quanto pare infatti c’è il Porto che ha cominciato a muoversi in questa direzione e vorrebbe riportare il terzino nella sua terra natale.

A breve dovrebbero arrivare ulteriori novità su questo fronte, ma l’impressione è che in poco tempo la trattativa si chiuderà e Mario Rui lascerà, a malincuore, il Napoli.