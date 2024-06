Non possiamo lasciarti scappare questa volta: Sergio Ramos (finalmente) in Serie A | A parametro zero è un capolavoro

Clamorosa mossa da parte della big, che è pronta ad accogliere il difensore spagnolo per andare a puntellare la propria retroguardia.

Il prossimo 30 giugno il contratto di Sergio Ramos con il Siviglia scadrà, e ad oggi di rinnovo non se ne parla proprio. Il difensore spagnolo la scorsa estate è tornato a parametro zero nel club andaluso, che lo aveva lanciato nel mondo del calcio prima di cederlo per fior di quattrini al Real Madrid. Un ultimo ballo con la maglia che lo ha reso un calciatore, ma che si concluderà dunque appena dopo una stagione.

Ma per l’ex capitano dei Blancos ad oggi non c’è affatto l’ipotesi del ritiro. A 38 anni suonati infatti vuole continuare a giocare e a dire la sua, preferibilmente ad alti livelli. Ed è per questa ragione dunque che le indiscrezioni sul suo conto si sprecano in maniera importante. L’ultima però è a dir poco incredibile, e riguarda il calcio italiano.

Secondo gli ultimi rumors infatti Ramos è finito nel mirino di una big di Serie A, pronta ad accaparrarsi le sue prestazioni a parametro zero. Sarebbe un innesto di grossa esperienza, che andrebbe così a rinforzare la retroguardia e a far approdare finalmente il calciatore nel bel paese dopo diversi anni di possibili trattative mai realmente concretizzate.

Destinazione a sorpresa per l’ex capitano del Real Madrid

La prossima stagione sarà più intensa che mai. La nuova Champions League obbliga a disputare qualche partita in più, e come se non bastasse chi prenderà parte anche al nuovo mondiale per club rischia di dover disputare più di 60 partite in una sola annata.

E’ per questa ragione dunque che la Juventus sta pensando di allungare la propria coperta in tutti i settori del campo, inclusa la difesa. Di conseguenza un profilo come quello di Sergio Ramos, prendibile a parametro zero e di grandissima esperienza e caratura, potrebbe fare davvero comodo alla Vecchia Signora.

Non solo la Juve sul centrale

Sergio Ramos però come ben sappiamo piace a diverse squadre, soprattutto al di fuori dall’Europa, che vista la sua storia vorrebbero accaparrarselo. In particolar modo dall’MLS si parla del San Diego che spinge per portarlo negli Stati Uniti.

La decisione dunque spetterà a lui. Vedremo nel corso delle prossime settimane lo spagnolo deciderà di lasciare l’Europa o di continuare a giocare ad alti livelli, magari con la maglia bianconera.