Call urgente con Cardinale, Ibrahimovic e Furlani: stanno pagando la clausola rescissoria per Leao | Allarme rosso a Milanello

Trema tutto il mondo milanista, visto che un club ha deciso di puntare sul fuoriclasse lusitano con decisione e ha già iniziato a muoversi.

Il Milan in questa estate si spingerà verso un percorso di rinnovamento. Dopo l’addio di Stefano Pioli e l’arrivo del nuovo tecnico Paulo Fonseca, adesso la società sta cominciando a scaldare i motori sul mercato. Il club sette volte vincitore della Champions League vuole rinforzare la rosa per renderla competitiva su tutti i fronti in cui sarà impegnata, e la speranza e di tornare a vincere presto un trofeo.

Per questo dunque ai piani alti di Milanello i dirigenti sono al lavoro sulla campagna acquisti, ma anche su un altro tema che è ancora più importante, ovvero quello di cercare di trattenere sotto la Madonnina i migliori giocatori dell’attuale organico. Tra i vari Theo Hernandez, Mike Maignan, Reijnders, Leao, e così via, le mire dei top club sono sempre ben definite. Ed è proprio per quanto riguarda il fuoriclasse portoghese che nelle ultimissime ore un vero e proprio terremoto si è abbattuto a casa Milan.

A quanto pare infatti una società ha deciso di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore, al momento impegnato agli Europei con la sua nazionale, scatenando così l’allarme ai piani alti della società. Adesso i più alti ranghi della dirigenza milanista stanno discutendo del da farsi.

Cala il gelo a Milano

E’ chiaro da qualche giorno, l’Al Hilal è disposto a fare follie per accaparrarsi Rafael Leao. A quanto pare infatti il club saudita è addirittura disposto a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore dal valore di ben 175 milioni di euro.

Una cifra enorme, che di certo però la società araba non avrà problemi a sborsare, e alla quale il Milan non potrà opporsi, visto che, come detto, si tratta di una clausola.

E’ tutto nelle mani di Leao

Con il Milan che può fare ben poco, e che in realtà nemmeno vorrebbe opporsi più di tanti visti i tanti soldi che entreranno nelle casse della società, adesso la palla passa nelle mani del calciatore lusitano.

Sarà lui a decidere se accettare la destinazione saudita, andando a percepire uno stipendio di sicuro fuori dal comune, oppure se rifiutare e rimanere in rossonero, o quanto meno in Europa, per cercare quella consacrazione che negli ultimi anni è stentata ad arrivare.