Telefonata nel cuore della notte: paghiamo clausola e commissioni per Zirkzee | Milan superato in curva

Dramma in casa rossonera sul fronte attaccante, visto che il principale obiettivo rischia di sfumare proprio quando tutto sembrava fatto.

Se già la scorsa estate il Milan aveva bisogno di un nuovo attaccante, in questa, dopo l’addio di Olivier Giroud, trovare un centravanti è diventata una vera e propria necessità. Il club sette volte vincitore della coppa dalle grandi orecchie al momento ha solo Okafor in rosa nel ruolo, e sta per rinnovare il contratto di Jovic. Tuttavia bisognerà mettere a disposizione del nuovo allenatore Paulo Fonseca un bomber di alto livello per poter puntare in alto.

Il nome che negli ultimi tempi è risaltato di più ai piani alti di Milanello è quello di Joshua Zirkzee. Dopo aver fatto una stagione strepitosa a Bologna infatti il giovane olandese è pronto per il salto di qualità, che a quanto pare gli era stato offerto proprio dal Diavolo. Come spesso accade in queste situazioni però alcuni dettagli importanti dal punto di vista economico frenano le trattative.

I rossoneri, decisi a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro presente nel suo contratto, sono stati spiazzati dalle richieste del suo agente sulle commissioni, che si aggirano sui 15 milioni, e di colpo i dialoghi tra le due parti sono rallentati. La notizia peggiore però è che nel frattempo un altro club ha deciso di inserirsi e soprattutto di accontentare tutte le richieste delle parti in causa.

Sprint deciso sull’olandese

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester United è pronto a lanciare l’assalto finale per arrivare a Joshua Zirkzee. Il club inglese lo vuole a tutti i costi, ed è intenzionato a pagare le ricche commissioni richieste dall’agente, oltre che i soldi della clausola rescissoria.

Nulla da fare dunque per il Milan, che quando tutto sembrava fatto si è fatto superare dai Red Devils nella corsa al giocatore.

Il Milan cambia obiettivo

Sfumato ormai quasi definitivamente il talento del Bologna, il club rossonero deve sbrigarsi a trovare un nuovo profilo per l’attacco. I nomi sondati dal Diavolo finora sono diversi, e tra questi alcuni sono già svaniti, come ad esempio Sesko, che ha rinnovato con il Lipsia nei giorni scorsi.

Per questo la dirigenza riflettendo sulla questione ha individuato in Gimenez, attaccante argentino del Feyenoord, la nuova idea per rafforzarsi. Ovviamente non sarà facile prenderlo viste le elevate richieste del club olandese, che si aggirano sui 50 milioni.