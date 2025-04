Frosinone, Cerofolini: «L’arrivo di Bianco ha dato una scossa a livello mentale»

Cerofolini, portiere del Frosinone, si è raccontato ai microfoni di calciomercato.com. Il portiere si è soffermato sul momento della squadra soprattutto dopo l’arrivo del tecnico Bianco:

«L’arrivo di Bianco ha dato una scossa a livello mentale, adesso non abbiamo più paura di nulla. Come ci si rialza? La forza me l’ha data la voglia di sorprendere gli altri: in passato ci sono stati periodi in cui passavo sempre come il terzo portiere infortunato; e questa cosa non l’ho mai digerita. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far vedere a tutti il mio valore. Carriera? Il più alto in assoluto, forse, sono stati gli ultimi due mesi a Firenze con Italiano; ma questo periodo lo metto sicuramente tra i migliori perché sto avendo continuità di prestazioni».