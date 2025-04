Alvini alla vigilia di Cosenza-Brescia: «Crediamo nella salvezza»

Alla vigilia della sfida tra Cosenza e Brescia, è intervenuto l’attuale tecnico del Cosenza Alvini:

«Sabato a Frosinone sappiamo come sono andate le cose, per altro siamo stati condannati da un autogol a tempo scaduto. C’è rabbia, delusione per il risultato non conseguito. Ma in settimana la squadra ha lavorato forte. Prima di Frosinone lo avevo detto che eravamo pronti, la squadra lo ha dimostrato. Stiamo bene e domani siamo pronti a giocare. La squadra sabato è stata brava a interpretare la partita e meritava la vittoria. Quando ho parlato di gruppo abbattuto, voglio fare questa precisazione, era riferito sono ai risultati ottenuti. Quello che mi dà fiducia è che abbiamo continuato sulla strada che avevamo intrapreso. È una partita importantissima e vedo la squadra sul pezzo».