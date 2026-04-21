Avellino-Bari, slitta la prevendita: possibile anticipo per motivi di ordine pubblico

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
Palermo Avellino 2-0 (3)

Non partirà questo pomeriggio alle ore 15, come inizialmente previsto, la prevendita in prelazione per il match tra Avellino e Bari. Una decisione che arriva a sorpresa e che alimenta interrogativi in vista della sfida.

Alla base dello stop, secondo le prime indicazioni, ci sarebbe la concreta possibilità di un anticipo della gara per motivi di ordine pubblico. Una valutazione ancora in corso da parte delle autorità competenti, che potrebbe portare a una modifica dell’orario inizialmente stabilito.


La scelta di rinviare l’apertura della vendita dei biglietti è legata proprio alla necessità di evitare disguidi organizzativi, in attesa di una decisione definitiva sulla programmazione della partita.

Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti ufficiali, sia sulla nuova data di avvio della prevendita sia sull’eventuale variazione dell’orario del match.

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