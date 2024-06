Scatto improvviso a parametro zero: Depay con la numero 9 in Serie A | Cambia la lotta scudetto

Il club italiano vuole puntare sul calciatore olandese, ed è pronto ad affidargli il peso del reparto offensivo per puntare davvero in alto.

Il mercato sta per prendere il via in maniera ufficiale, ma le società sono al lavoro già da diverso tempo per non farsi trovare impreparate e rendersi competitive ai massimi livelli in vista del futuro. In Serie A la speranza è di poter accogliere diversi grandi nomi per l’anno che verrà. Da anni purtroppo il nostro campionato fa fatica a competere sulle tematiche riguardanti i trasferimenti con le squadre estere a causa della grande differenza di budget a disposizione.

E’ proprio per questa ragione dunque che tante squadre italiane tendono ad affidarsi al mercato degli svincolati. Prendere calciatori senza dover sborsare un euro infatti è una buona soluzione per rinforzarsi e tenere il passo delle compagini straniere. Anche in questa estate che si preannuncia rovente dunque si lavorerà molto su dei possibili arrivi a parametro zero, e da questo punto di vista non mancano certo i nomi importanti.

Uno dei tanti è senza dubbio Memphis Depay, ormai in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, e che non rinnoverà il proprio accordo con i Colchoneros. Per questa ragione dunque una grande squadra di Serie A sta seguendo con grande attenzione lo scenario riguardante il suo futuro, e si appresta a farsi avanti seriamente per accaparrarsi le sue prestazioni in vista del prossimo anno.

Ecco dove giocherà Depay

Stando a quanto riportato dalle ultime novità di mercato, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi addosso a Memphis Depay. Il calciatore olandese disponibile a costo zero sarebbe un’operazione fattibile in termini economici per la Viola.

Si tratterebbe di un colpo da 90 per il club gigliato, che potrebbe cambiare del tutto le prospettive della squadra. L’ex Barcellona andrebbe a prendersi il peso del reparto offensivo della squadra di Raffaele Palladino, e i tifosi fiorentini finalmente avrebbero il loro bomber tanto desiderato nel corso degli ultimi anni.

Concorrenza forte anche dall’Italia per Memphis

L’ex calciatore del Manchester United piace molto non solo alla Fiorentina. Oltre alle varie offerte dall’estero, in particolare dall’Arabia Saudita, l’attaccante è sulla lista della spesa anche di Milan e Inter, entrambe a caccia di rinforzi per l’attacco.

Per questo dunque non sarà facile per la società di Rocco Commisso portare a Firenze Depay. I tifosi però nel frattempo sognano in grande e sperano che l’affare vada realmente in porto.