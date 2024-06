La verità su McKennie: c’è un’altra squadra italiana dietro | Se ne va dalla Juve per restare in Italia

Rivelazione a dir poco incredibile sul rifiuto del texano all’Aston Villa, che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri, traditi dal giocatore.

Una delle trattative che sta tenendo banco nelle ultime ore in Serie A è quella che dovrebbe portare Douglas Luiz alla Juventus. Il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa piace molto ai bianconeri, che hanno già imbastito una trattativa con il Villains, andata a buon fine. Il mediano si sarebbe dovuto trasferire a Torino sulla base di 20 milioni di euro più i cartellini di Samuel Iling Jr e Weston McKennie. Purtroppo qualcosa è andato storto.

Mentre il giovane laterale inglese ha accettato di buon grado la destinazione, l’ex calciatore dello Schalke 04 non è riuscito a trovare l’accordo con il club di Premier League per questioni legate all’ingaggio. Addirittura si era pensato che l’affare potesse saltare, e solamente il probabile inserimento di Enzo Barrenechea nell’accordo dovrebbe far chiudere le cose per il verso giusto.

Il rifiuto del centrocampista texano però di sicuro non è piaciuto alla Vecchia Signora e neppure ai tifosi, i quali però andranno su tutte le furie non appena sapranno la vera ragione che lo ha spinto a rifiutare l’offerta dei Villains. A quanto pare infatti dietro al giocatore c’è un altro club di Serie A pronto ad accaparrarselo e che lo ha indotto a dire di no al ritorno in Premier League, campionato in cui non sarebbe stato felicissimo di tornare dopo l’esperienza non proprio esaltante al Leeds.

Una big italiana vuole McKennie

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, ci sarebbe la Roma sulle tracce del calciatore statunitense. I giallorossi infatti vogliono un giocatore per rafforzare la mediana, e lo hanno individuato proprio in McKennie.

Non è da escludere che proprio il club capitolino abbia fatto saltare il banco e il trasferimento del texano in Inghilterra. Adesso però servirà una mossa da parte del ds Florent Ghisolfi per capire le possibilità di questo scenario.

Roma-McKennie, serve intesa sul prezzo

Per far sì che il passaggio della mezzala statunitense vada a buon fine servirà però che la Magica e la Vecchia Signora trovino un accordo dal punto di vista economico.

Nell’affare Douglas Luiz, McKennie era valutato 20 milioni di euro. Una cifra importante, che la Roma difficilmente vorrà spendere. E’ probabile dunque che i giallorossi facciano leva sul contratto in scadenza nel 2025 del calciatore e sulla necessità dei bianconeri di vendere un elemento ormai fuori dai piani.