Sassuolo verso il Palermo: dubbio Volpato per Grosso. Da valutare Doig e Bonifazi

Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista del match della 32esima giornata di campionato in casa del Palermo. SassuoloNews.net fa il punto della situazione sui neroverdi a tre giorni dalla gara del “Renzo Barbera”.

Mister Fabio Grosso continuerà a far a meno di Kristian Thorstvedt (out per tutta la stagione) e Luca Mazzitelli, mentre ci sono delle piccole possibilità in merito al recupero di Laurs Skjellerup. Tuttavia è più probabile rivedere il centravanti danese in occasione del derby con il Modena di sabato 12 aprile. Sono ancora da valutare, invece le condizioni, di Kevin Bonifazi e Josh Doig. Entrambi sono alle prese con un problema di bassa gravità accusato durante la sosta ma, salvo complicazioni, dovrebbero essere a disposizione per la trasferta in Sicilia.

Quanto alla formazione iniziale, non dovrebbero esserci infatti grossi stravolgimenti tecnico-tattici rispetto alla gara contro la Reggiana. L’unico vero dubbio riguarda il modulo: l’idea di grosso è di optare per un 4-2-3-1 ma, in caso di 4-3-3, il trequartista Volpato dovrebbe lasciare spazio a Lipani in mediana, assistito da Boloca e Ghion, mentre in avanti verrebbe confermato il trio Berardi Laurienté e Mulattieri in avanti. In difesa, invece, Toljan e Pieragnolo dovrebbero essere impiegati sulle fasce mentre la coppia centrale dovrebbe essere composta da Romagna e Lovato.

Il Sassuolo andrà al “Barbera” per ottenere i tre punti che, in caso di una non vittoria dello Spezia contro la Sampdoria nelle ore successive, gli permetterebbero di ritornare aritmeticamente in Serie A. Per cui, mister Grosso spera di poter contare su tanti uomini e di farà di tutto per schierare la formazione migliore.